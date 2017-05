Gemengde verwachtingen: "Ajax is niet kansloos"

Ajax neemt het op woensdagavond op tegen Olympique Lyon. Het is voor de Amsterdammers te hopen dat ze een goed resultaat neerzetten in de heenwedstrijd tegen de club uit Frankrijk. Barbara Barend en Kenneth Perez hebben best een beetje vertrouwen.



"Ik vind ze leuker voetballen, maar je moet ook winnen. Bosz moet er ook een keer resultaat mee halen", vertelde Barend aan FOX Sports. Toch heeft ze wel vertrouwen. "In het begint van het seizoen hadden we het zeker niet verwacht en we zeiden bij Schalke ook dat Ajax het niet zou redden."



Kenneth Perez vulde vervolgens aan: "Lyon is niet in vorm, Ajax ook niet, maar Ajax is niet kansloos", aldus zijn woorden. De heenwedstrijd wordt op woensdagavond afgewerkt in de Amsterdam ArenA.