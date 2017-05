Xavi: "Dat is het enige probleem dat Cristiano heeft"

Dat Cristiano Ronaldo nog steeds tot de absolute top van de wereld behoort, staat buiten kijf. Dat illustreerde hij onlangs nog door zijn Real Madrid hoogstpersoonlijk voorbij het grote Bayern München te trappen in de Champions League. Toch wordt de Portugees zelden genoemd als 'de beste speler ooit'.



En dat heeft volgens Spaans voetbalicoon en voormalig FC Barcelona-ster Xavi Hernandez slechts één reden: een Argentijn van 170 centimeter. "Het enige probleem dat Ronaldo heeft, is Lionel Messi. Dat blijft voor mij de beste speler in de geschiedenis", zegt Xavi over zijn oud-ploegmaat.



Wat niet wegneemt dat ook Xavi een grote bewonderaar is van zijn ex-tegenstander. "Ronaldo is een geboren doelpuntenmaker, een spectaculaire voetballer. Hij blijft scoren en blijft overal zijn stempel drukken", klonk het bij A Bola TV.