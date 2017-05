Klaassen bijna in illuster rijtje

Davy Klaassen doet het dit seizoen uitstekend in het shirt van Ajax. De middenvelder heeft al meerdere keren zijn kwaliteiten getoond en staat nu ook op het punt om in een illuster rijtje terecht te komen. Dat lezen we in De Telegraaf.



Klaassen staat op dit moment op elf doelpunten in Europese wedstrijden. Daarmee valt hij nog net buiten de top tien van Ajax, maar daar zou hij in de duels met Olympique Lyon weleens verandering in kunnen brengen.



Op dit moment staat Klaassen dus nog op elf goals en daarmee heeft hij er net zoveel als Marco van Basten. Zodra Klaassen nog twee treffers maakt in Europees verband is hij Stefan Pettersson, Gerrie Mühren en John Bosman voorbij en komt hij de top tien Ajax' Europees topscorers aller tijden binnen. Op nummer één in de lijst staat Jari Litmanen met 26 goals.