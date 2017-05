Ajax weet wat fans willen: "Maar die zien ook graag succes"

Ajax heeft het afgelopen jaar met de nodige miljoenen gestrooid om de selectie te versterken. Algemeen directeur Edwin van der Sar gelooft niet dat Frank de Boer zich daar druk om maakt. De voorganger van Peter Bosz moest de hand vaak op de knip houden.



"Ik denk dat hij daar zijn schouders over ophaalt en zegt: ik heb het op mijn manier kunnen en mogen doen. En hij is zeer succesvol geweest, zeg ik met understatement. Uiteindelijk moet je kijken naar je elftal, wat je nodig hebt", zegt Van der Sar in NRC Next.



Van der Sar weet dat bepaalde jeugdspelers dit seizoen buiten de boot vallen. "De filosofie is duidelijk, met de nadruk op eigen jeugd. Supporters zien dat ook graag. Maar die zien ook graag succes. Uiteindelijk proberen we zo'n sterk mogelijke selectie samen te stellen, leg je de nadruk op jongens die het Ajax-systeem kennen, die weten hoe het hier werkt."



"Niet dat ze de voorkeur hebben, maar daar willen we wel zo veel mogelijk mee door. Alleen een trainer maakt keuzes, overlegt met zijn staf. Op die manier moet er een winnend elftal staan."