Ajacied is geen linksback: 'Dat heeft de trainer zelf aangegeven'

Ajax kampt in aanloop naar de halve finale in de Europa League tegen Olympique Lyon met de nodige defensieve problemen. Nick Viergever en Joël Veltman zijn geschorst, terwijl Daley Singraven nog niet fit is. Dat betekent dat Jaïro Riedewald hoogstwaarschijnlijk als linksback gaat spelen.



"In de jeugd heb ik vaak links centraal achterin en als controlerende middenvelder gespeeld. Maar linksback is wel weer even schakelen, omdat het een uitzondering is dat ik daar sta. De trainer heeft zelf aangegeven dat hij me niet als linksback ziet. Maar nood breekt wet", vertelt hij in De Telegraaf.



"Ik zie mezelf niet als een noodverbandje, maar als een volwaardige selectiespeler. We zijn één team, doen het met z’n allen en hebben samen de halve finale bereikt. Fysiek ben ik op en top, maar dat is wat anders dan wedstrijdfit. Als je elke week speelt, is je ritme beter."