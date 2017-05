'Je hoeft het Feyenoord niet te gunnen, want ze verdienen het'

Peter van Vossen was in 1999, net als Dirk Kuyt nu, een routinier die na een buitenlands avontuur naar Feyenoord kwam om nog een titel te pakken. Van Vossen lukte het en ook Kuyt lijkt erin te gaan slagen.



"Ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan en heb vooral ook bewondering voor de manier waarop hij gedurende het seizoen is omgegaan met de omschakeling naar een nieuwe rol. In eerste instantie had hij het daar moeilijk mee, maar uiteindelijk heeft hij toch het belang van de ploeg voorop gezet", vertelt Van Vossen over Kuyt in De Telegraaf.



"Het is niet eens een kwestie van gunnen, maar van verdienen. Feyenoord heeft het hele seizoen bovenaan gestaan en verdient het gewoon om kampioen te worden. In 1999 gingen we ook vanaf het begin tot het einde aan kop. We hadden een straatlengte voorsprong op de concurrentie en werden al op de 29e speeldag kampioen. Ik zie wel wat overeenkomsten tussen toen en nu. Voor beide elftallen geldt dat het constante, degelijke teams zijn zonder grote sterren."