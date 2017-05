'Misschien kan Ajax weer eens verrassen in de Champions League'

Ajax staat in de halve finale van de Europa League. Een bijzonder knappe prestatie en bovendien goed voor het Nederlandse voetbal. Wim Jonk is niet meer actief bij de Amsterdammers, maar hoopt wel dat zij nog meer kunnen bereiken.



"Dit succes geeft in ieder geval weer hoop voor Nederland en dat was ook hard nodig. Maar laat Ajax eerst eens proberen door te stoten naar de finale. Dat zou een prestatie op zich zijn"', vertelt Jonk in De Telegraaf.



"Misschien dat Ajax op termijn ook weer eens kan verrassen in de Champions League, maar om die te winnen is vandaag de dag wel een heel ander verhaal. Dáár wordt in een veel hoger ritme gespeeld. Als je de Champions League en Europa League ziet, is dat een verschil van dag en nacht. Als je de Europese top wilt bereiken, weet je waar je naartoe moet. Dan moet je op alle vakken top presteren en ook structureel. Laat dat een uitdaging, een stimulans zijn."