'PSV tilt gesprekken met AZ-assistent over finale heen'

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Dennis Haar aan de slag gaat bij PSV. In Eindhoven is de huidige assistent-trainer van AZ in beeld om Jong PSV te leiden.



Jong PSV staat op dit moment nog onder leiding van Pascal Jansen, die in de zomer Art Langeler opvolgt als hoofd jeugdopleiding. Voor de trainerspost is Haar een belangrijke optie. Het Eindhovens Dagblad meldt dat hij 'meerdere ijzers in het vuur heeft' met het oog op volgend seizoen.



Een vertrek uit Alkmaar lijkt een serieuze optie. PSV wil hem graag al op korte termijn presenteren. Eigenlijk had technisch manager Marcel Brands al in april op duidelijkheid gehoopt, maar onlangs werd besloten om de gesprekken over de bekerfinale heen te tillen.



AZ verloor in de bekerfinale met 0-2 van Vitesse.