Ajax-middenveld: oude bekende of groeibriljant?

Met Donny van de Beek en Frenkie de Jong kan Ajax er deze zomer voor kiezen om het mogelijke vertrek van Davy Klaassen intern op te vangen. Mogelijk kiest de clubleiding er wel voor om een externe middenvelder toe voegen aan de selectie voor volgend seizoen. SoccerNews.nl doet een aantal suggesties.



In de persoon van Klaassen vertrekt mogelijk een middenvelder met leiderschap, karakter en scorend vermogen. Zou het een optie zijn om Wesley Sneijder terug te halen als opvolger? Vooralsnog weerspreekt de speler van Galatasaray weg te willen, maar gezien de situatie in Turkije en zijn leeftijd is het nu nog interessant om een hereniging aan te gaan. Naar verluidt denkt de oud-Ajacied ook na over over een avontuur in de Verenigde Staten.







Er zijn meer spelers met een Ajax-verleden om eens na te denken. Sterker nog: er is zelfs een clubgenoot van Sneijder die misschien ook wel in beeld is, namelijk Nigel de Jong . Een karaktervoetballer tussen alle creatievelingen is helemaal niet zo'n gek idee. Opvallend genoeg werd onlangs ook de naam van Daley Blind geopperd, maar zijn komst is minder reëel gezien zijn rol bij Manchester United.







Een vierde speler in dezelfde categorie is Vurnon Anita . Waar spelers als Tim Krul en Siem de Jong na dit seizoen terugkeren bij Newcastle United, daar is het mogelijk dat de kleine middenvelder ondanks de promotie naar de Premier League bezig is aan zijn laatste periode op St. James' Park. Het is echter wel de vraag of Anita, die momenteel vooral rechtsback speelt, dat ook ziet zitten gelet op zijn salaris.







Een nieuwkomer hoeft natuurlijk niet per se een Ajax-tintje te hebben. Waarom zou de club bijvoorbeeld niet voor Marco van Ginkel gaan? De middenvelder hoeft echt niet te rekenen op speeltijd bij Chelsea en bij concurrent PSV heeft hij aangetoond een meerwaarde te zijn voor de Eredivisie. Met zijn scorend vermogen is dat geen gekke gedachte, al zal dat in de praktijk geen makkelijke opdracht worden.







Chelsea heeft dit seizoen meerdere spelers ondergebracht in Nederland, waaronder ook Lewis Baker . De Engelsman wil na dit seizoen in principe terugkeren na een uitleenperiode aan Vitesse, maar zijn perspectief is gezien de concurrentie echt niet veel toegenomen. Misschien kan Ajax na Bertrand Traoré opnieuw een telefoontje wagen naar Stamford Bridge?







Sofyan Amrabat maakt een goede ontwikkeling door bij FC Utrecht. Ajax zal dus niet bovenaan het wensenlijstje staan, maar als er één moment is waarop de hoofdstedelingen kansrijk zijn... Immers: hij werd al gelinkt aan het Engelse Watford en wachten zal wellicht einde verhaal betekenen. Verder willen we namen als Ferdi Kadioglu (NEC) en Joey Veerman (FC Volendam) noemen met het oog op de toekomst.



