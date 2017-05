Gewilde Juventus-sterkhouder reageert op Engelse top

Leonardo Bonucci kan volgens buitenlandse media zijn voetballoopbaan voortzetten in de Premier League. Chelsea, Manchester City én Manchester United zijn allen geïnteresseerd, maar de dertigjarige verdediger blijft liever bij Juventus.



De Italiaan speelt al sinds 2010 in Turijn en staat te boek als zeer betrouwbaar. De Engelse topclubs willen hem dan ook inlijven. "Maar wat mijn toekomst betreft: ik heb een contract tot de zomer van 2021 en die verlenging ben ik recentelijk nog aangegaan", zo laat de dertiger weten.



"Ik heb veel speculaties gehoord over mijn toekomst, maar je hebt twee partijen nodig om een huwelijk te sluiten. Juventus en ikzelf zien daarin nog toekomst", aldus Bonucci. "Onze kansen om de treble te winnen blijft maar stijgen. We staan in de finale van de Coppa Italia en hebben nog enkele punten nodig voor de Scudetto."



Ook de Champions League is nog haalbaar. "Maar we gaan mei pas net in en hebben nog niets gewonnen. We mogen onze voet niet van het gaspedaal halen, maar moeten met het mes tussen de tanden spelen."