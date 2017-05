Bij Ajax is er vertrouwen in het bereiken van de Europa League-finale, maar René van der Gijp acht Olympique Lyon sterk genoeg om daar een stokje voor te steken. Dat zei de analist in Voetbal Inside.



"Ik denk niet dat Ajax doorgaat. Een wedstrijd winnen zou kunnen, maar niet over twee wedstrijden", aldus de oud-international in het praatprogramma. Valentijn Driessen ziet juist wél kansen voor de Amsterdammers. "Ik zie wel mooie dingen gebeuren. Lyon is ook niets gewend."



Johan Derksen: "Het is van belang of Lacazette speelt. Dat scheelt heel erg." Dat is volgens Lyon zelf niet het geval, maar 'Gijp' acht ook zijn vervanger in staat om Ajax pijn te doen. "Tegen AZ speelde Fekir in de spits, dat was ook geweldig."