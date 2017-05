"Als ik vertrek, weet ik wat ik qua financiën misloop..."

Ruud Boymans maakte vorig jaar zomer de overstap van FC Utrecht naar Al-Shabab. Financieel gezien een uitstekende keuze, maar sinds november heeft de 28-jarige spits geen duel meer mogen afwerken.



"Er is hier geen beleid, ze handelen in emotie", legt Boymans uit aan de NOS. "Het is hier tactisch heel slecht. Dingen die wij in Nederland al in de B-jeugd leren, daar snappen ervaren spelers van dertig hier niets van. Maar als mens ontwikkel ik me wel. Je leert nieuwe dingen kennen, omgaan met een andere cultuur."



"Je moet jezelf soms in het diepe gooien om je grenzen te verleggen", aldus Boymans, die in Dubai in een totaal andere wereld leeft. "De stadions hier hebben een capaciteit van 25.000, maar er zitten maar 2.500 mensen. Die entourage mis ik wel. Maar goed, we hebben een mooi appartement in het centrum van een mooie stad."



De spits claimt dan ook nog altijd 'gelukkig' te zijn. En een vertrek is niet zomaar interessant. "Ik heb nog een contract voor twee jaar hierna. Als ik vertrek, dan weet ik wat ik qua financiën misloop..."