Vitesse-aanvoerder Guram Kashia beloofde zondag na afloop van de bekerfinale zijn haar geel te laten verven. Eén dag wil de Georgiër op deze wijze door het leven gaan, maar maandag was dat bij de huldiging nog niet zichtbaar.



In gesprek met de NOS kwam de belofte opnieuw ter sprake. "Ik ga mijn haar verven", zo reageerde de aanvoerder van de Arnhemse club. "Wees maar niet bang, er is nog genoeg tijd om me uit te lachen. Beloofd is beloofd. Mag ik die spuitbus houden?"



De eerste hoofdprijs in het 125-jarige bestaan is volgens Kashia zeker ook de verdienste van Merab Jordania, de oud-eigenaar. De kritiek aan zijn adres is volgens de verdediger ongepast. "Hij kwam hier met veel ambitie. Hij zei dat we prijzen konden gaan winnen. Natuurlijk is de bekerwinst ook zijn aandeel. Hij verdient credits."