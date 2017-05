'Barça wil inkopen na verkopen: opvallend slachtoffer'

FC Barcelona ligt nog op koers om de Spaanse dubbel te winnen, maar desalniettemin staat er in de zomer het nodige te gebeuren. Zowel in- als uitgaande transfers worden door Spaanse media als realistisch bestempeld.



Volgens AS heeft Barça inmiddels een wensenlijstje samengesteld. Daarop staan namen als Héctor Bellerin (Arsenal), Marco Verratti (Paris Saint-Germain) en Philippe Coutinho (Liverpool). Zij moeten samen met de nog te benoemen opvolger van Luis Enrique een nieuw succesverhaal inluiden.



Barça moet echter rekening houden met de financiële grenzen en dus zal er ook verkocht moeten worden. Spelers als Jérémy Mathieu en Arda Turan zijn gezien hun situatie realistische opties, maar de naam van Jordi Alba is toch wel opvallend. Ook de vleugelverdediger zou op de transferlijst staan.



Alba komt de laatste tijd wat minder vaak in actie. Zelf wil hij graag blijven, maar tegelijkertijd is wekelijkse speeltijd belangrijk voor de Spanjaard en dus is een vertrek zeker niet uitgesloten. Eerder werd hij al gelinkt aan Atlético Madrid en de Engelse Premier League.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.