Ervaringsdeskundige voorspelt: "Feyenoord wint met 1-3"

Kees van Wonderen kwam in de periode 1996-2004 uit voor Feyenoord en maakte het laatste kampioenschap dus mee. De oud-verdediger weet dus welke emotie de huidige selectie komende zondag zal beleven op bezoek bij Excelsior.



Van Wonderen verwacht dat de koploper het ook afmaakt in de stadsderby. "Ik denk dat het een nerveuze wedstrijd wordt. Maar Feyenoord wint met 1-3", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Zo'n kampioenswedstrijd is natuurlijk een gekke wedstrijd."



De oud-Feyenoorder legt uit: "Er zijn veel factoren die je kunnen afleiden. Zo kun je bijvoorbeeld al bezig zijn met het feest dat losbarst bij een kampioenschap. Maar ik verwacht dat ze rustig blijven en het gaan redden."



Zelf is hij momenteel trainer van Oranje onder 17. Van Wonderen volgt Feyenoord niet meer zo intensief. "Natuurlijk weet ik dat de club kampioen kan worden, maar vanwege mijn werk bij Oranje -17 sta ik er verder vanaf. Maar het blijft natuurlijk leuk dat de club het zo goed doet."