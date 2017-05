De kans is levensgroot dat Fenerbahçe-trainer Dick Advocaat op korte termijn officieel de nieuwe bondscoach van Oranje is. Na het afhaken van Henk ten Cate is dat heel aannemelijk, maar voor John van 't Schip komt één man onvoldoende ter sprake.



Van 't Schip, die na een avontuur in Australië na de zomerstop aan de slag gaat bij PEC Zwolle, noemde Erik ten Hag maandagavond in het Ziggo Sport-programma Peptalk als bondscoach. De oefenmeester bewijst al twee seizoenen op rij bij FC Utrecht waartoe hij in staat is.



"Hij heeft het goed gedaan bij Go Ahead Eagles, heeft bij Bayern München onder Guardiola getraind en doet het nu weer goed bij FC Utrecht", aldus Van 't Schip. "Hij zal wel geen draagvlak hebben bij de KNVB, maar zet er dan iemand als Ruud Gullit naast."