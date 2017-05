Ricky van Wolfswinkel heeft na de bekertriomf tegen AZ al meermaals kenbaar gemaakt in principe bij Vitesse te blijven spelen. De 28-jarige spits voelt momenteel geen aanleiding om nogmaals een nieuwe uitdaging aan te gaan.



In Studio Voetbal werd zondagavond gesuggereerd dat de Vitessenaar onhoudbaar is. Van Wolfswinkel lacht om zulke uitspraken. "Er moet echt wel iets leuks komen waar ik iets in zie. Ik zou zeker niet zomaar weggaan", zo laat de spits weten aan Ziggo Sport.



"We hebben iets moois neergezet met Vitesse en we spelen volgend seizoen Europa League. Dat is een stap vooruit. Ik ben op mijn plek hier", aldus Van Wolfswinkel, die op jonge leeftijd fan was van een topclub. Wat als? "Als Feyenoord belt, neem ik wel op."