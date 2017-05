Feyenoord hoopt komende zondag eindelijk weer kampioen van Nederland te worden. Dit succesverhaal doet denken aan het kampioensjaar 1961, toen de volksclub ook zo'n twintig jaar op een nieuwe titel moest wachten.



Frans Bouwmeester maakte destijds onderdeel uit van de selectie van Feyenoord. Er zijn veel parallallen aan te wijzen. "Toch is het geen onoverwinnelijk Feyenoord zoals in mijn tijd. Je ziet wel dat een aantal jongere jongens er in een jaar tijd op vooruit is gegaan", zo laat hij Omroep Brabant.



Bouwmeester noemt FC Twente 'een leuk team', Ajax 'bij vlagen ook', waar PSV hem 'enorm tegen' viel. "Feyenoord moest het vooral van de strijd hebben. Die ploeg heeft enkele uitstekende duels achter de rug, maar ook wat steken laten vallen. Ze had het geluk dat een aantal vreselijke slechte wedstrijden toch werd gewonnen."