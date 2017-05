'Roda-scouts toveren Afrikaanse verrassing uit hoge hoed'

Roda JC Kerkrade hoopt zich op korte termijn veilig te spelen. De Limburgers hebben deze duidelijkheid nodig om een aantal belangrijke beslissingen te kunnen nemen, zo ook de invulling van de selectie voor volgend seizoen.



De formatie uit Kerkrade komt dit seizoen moeilijk tot scoren en dat is deels te wijten aan een aantal miskopen in de voorhoede. Roda JC kijkt daarom al rond naar een nieuwe spits en voor die plek is een jonge Nigeriaan in beeld gekomen, de pas 21-jarige Theophilus Solomon.



De 1,83 meter lange Solomon is eigendom van het Kroatische HNK Rijeka, dat hem heeft uitgeleend aan NK Istra 1961. Een scout van Roda zou op de tribune zitten voor het duel met Hajduk Split, zo meldt Own Goal Nigeria. Ook Sporting Lokeren zou serieus in de race zijn.



Solomon speelde 86 minuten, maar scoorde niet. Dit seizoen maakte hij zeven doelpunten voor zijn tijdelijke club.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.