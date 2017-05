"Dat had Ajax tegen Schalke ook moeten doen"

John van 't Schip acht zijn oud-werkgever Ajax in staat om ook in het Europese tweeluik met Olympique Lyon overeind te blijven. Volgens de nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle gaat vooral het heenduel bepalend worden.



"Ik denk dat Ajax thuis een goede uitslag moet neerzetten. Dat had het tegen Schalke ook moeten doen, daar is iedereen het over eens", aldus Van 't Schip in het Ziggo Sport-programma Peptalk. " Ze speelden goed, maar hadden er meer moeten maken. Tegen Lyon is hetzelfde."



De oud-Ajacied heeft wel een tip voor trainer Peter Bosz. "Tegen AZ vond ik ze niet zo sterk in het begin. Ze zijn ook in de Franse competitie wisselvallig. De grootste kracht ligt op het middenveld en voorin, dus ik denk dat je ze van kiet af aan vast moeten zetten en agressief moet zijn."