Van Wolfswinkel spreekt zich uit over zijn toekomst

Ricky van Wolfswinkel heeft daags na zijn heldenrol in de bekerfinale tegen AZ (0-2 zege) opnieuw een intentie uitgesproken. Volgens de Vitesse-spits ligt zijn toekomst in principe 'gewoon' in Arnhem.



Op weg naar de huldiging sprak Van Wolfswinkel zich uit over diens toekomst. "Ik wil met alle liefde blijven", zo vertelde de goalgetter aan FOX Sports. "Het is een standaardantwoord, want het is voetbal en je weet niet wat er nog gaat gebeuren, maar ik heb het supergoed naar mijn zin."



"En dat is precies waarom ik terug ben gekomen. Dat het zo uitpakt is geweldig. Voor mij is dat sowieso geen reden tot vertrek", aldus Van Wolfswinkel, die in de bekerfinale beide doelpunten voor zijn rekening wist te nemen.





