'Barça schrikt zich een hoedje: Koeman loopt droombaan mis'

Ronald Koeman is wel degelijk een serieuze kandidaat geweest in de zoektocht naar een nieuwe trainer voor FC Barcelona. Volgens het Spaanse medium Sport is de Catalaanse grootmacht geschrokken van de vraagprijs.



Het is contractueel mogelijk om Koeman los te werken bij Everton, maar een geïnteresseerde club dient wel een pittige afkoopsom op tafel te leggen: acht miljoen euro. Voor Barça is het geen optie om zoveel geld op tafel te leggen voor de opvolger van Luis Enrique.



Enrique stopt na dit seizoen in Barcelona en de naam van Koeman werd al snel geopperd. De Everton-manager heeft natuurlijk een verleden bij de club en maakt bovendien indruk als coach. Zowel Feyenoord, Southampton als Everton heeft onder zijn leiding een goede ontwikkeling doorgemaakt.



Het is nog onduidelijk wie Enrique in de zomer opvolgt in Barcelona.