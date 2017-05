Art Langeler heeft via het digitale thuis van PSV uitleg gegeven hoe de zoektocht naar een nieuwe trainer verloopt in Eindhoven. Volgens de hoofd jeugdopleiding is hier goed over nagedacht.



"Door de jaren heen hebben we een aardige vacaturebank opgebouwd met potentiële trainers", vertelt de bondscoach van Jong Oranje op de clubwebsite. "Daarbij kijken we naar prestaties, persoonlijkheden en vaak is een trainer ook al hier geweest om een periode mee te lopen of als collega trainer van de tegenpartij geweest."



Langeler weet dat veel namen de revue passeren, maar enkelen liggen volgens hem al vroeg uit de race. "Voorbeelden te over, zie recent het gedoe om een nieuwe bondscoach aan te stellen. Om die baan te kunnen doen lijkt de belangrijkste competentie dat je ouder dan 65 bent."



Ook draagvlak bij de aanhang is een belangrijk criterium. "Dus een trainer die zelf een lange voetbalcarrière heeft gehad op het hoogste en liefst internationale niveau heeft voorkeur. Daarnaast is het wel prettig als de man ook veel ervaring in het vak heeft, en natuurlijk ook succes heeft gehad als trainer."