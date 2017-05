Fraser complimenteus: "Verlangde echt naar Dick Jol"

Vitesse-trainer Henk Fraser kijkt terug op een mooie bekerfinale. Enerzijds omdat zijn ploeg met 0-2 won van AZ, maar anderzijds ook omdat hij genoot van scheidsrechter Danny Makkelie.



In alle euforie wilde Fraser het arbitragekorps een compliment maken. "Mannen als Makkelie en Nijhuis zijn een voorstander van mannelijk voetbal én je kan normaal met hen communiceren. Ik verlangde echt naar Dick Jol", zo liet de oefenmeester optekenen in het bijzijn van RTV Rijnmond.



Fraser legt uit waarom hij zo blij is met deze manier van fluiten: "Daar kon je goed mee communiceren. Zei je tegen hem dat-ie dramatisch floot en kreeg je als reactie dat hij zich aanpaste aan je eigen niveau. Dan hou je direct je snuit."