Gerbrands past prioriteit aan: "PSV moet dat nog afdwingen"

PSV gaat het nationale bekertoernooi voor volgend seizoen hoger in de pikorde plaatsen. Volgens algemeen directeur Toon Gerbrands is het belangrijk om ook in dit toernooi hoge ogen te gooien.



"Wat mensen onderschatten is het belang van de bekerfinale", zo opent Gerbrands zijn verhaal bij PSV TV. "Vitesse is nu gewoon rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. PSV moet dat nog afdwingen. Je hebt direct de miljoenen binnen."



Gerbrands wil deze belangen dan ook duidelijk maken binnen PSV. "Ik denk dat binnenkort het belang van het bekertoernooi duidelijk wordt. Voor ons is het een belangrijk punt om aan iedereen duidelijk te maken dat je zo'n bekerfinale moet spelen en moet winnen."



De PSV-directeur zag zijn oud-werkgever AZ zondag met 0-2 verliezen van Vitesse.