Django Warmerdam heeft zich maandag voor drie jaar verbonden aan FC Groningen. Voor de 21-jarige verdediger annex middenvelder is dit nieuws een mooie vervolgstap in zijn loopbaan.



Warmerdam kijkt uit naar zijn periode in Groningen. "Onlangs heb ik al ervaren wat de kracht van FC Groningen kan zijn, zeker in eigen huis. We werden met Zwolle van de mat gespeeld in het Noordlease Stadion", zo laat de door Ajax aan PEC Zwolle verhuurde voetballer weten op de website van zijn nieuwe club.



"Ik kijk er naar uit om volgend seizoen vast in dit stadion te mogen spelen", vervolgt Warmerdam. "FC Groningen is voor mij de perfecte vervolgstap in mijn carrière. Vooralsnog richt ik mij eerst nog op een goede afsluiting van het seizoen in Zwolle, want dat verdient PEC."