Officieel: verhuurde Ajacied kiest voor FC Groningen

FC Groningen kan komend seizoen rekenen op de 21-jarige Django Warmerdam. In de zomer maakt de verdediger annex middenvelder de overstap naar het Noordlease Stadion.



Warmerdam is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, maar speelde nooit een officiële wedstrijd voor de hoofdmacht van de hoofdstedelingen. Om die reden koos hij afgelopen zomer voor een uitleenperiode aan PEC Zwolle. Onder Ron Jans kwam hij tot 24 competitieduels en vier doelpunten.



In principe zou Warmerdam in de zomer terugkeren bij Ajax. De belangstelling van FC Groningen heeft dat plan echter veranderd. Voor de Amsterdammers is dat ook een logische zet, want zijn verbintenis liep nog door tot de zomer van volgend jaar.





Django Warmerdam speelt vanaf volgend seizoen voor FC Groningen. https://t.co/rKnRKnqS6U pic.twitter.com/zyGWixAY0q — FC Groningen (@fcgroningen) May 1, 2017