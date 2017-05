Robben volgt icoon niet: "Nog minimaal één jaar"

Arjen Robben betreurt het afscheid van Phillip Lahm als actief voetballer. De aanvoerder van Bayern München zwaait na dit seizoen af, iets waar de vleugelaanvaller vooralsnog niet aan moet denken.



Robben noemt het 'heel jammer' dat Lahm stopt. "Ik heb respect voor zijn beslissing, maar ik ga hem wel missen. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Hij is een voorbeeld voor iedereen bij deze club", zo laat de Oranje-international weten aan het tv-kanaal van de Duitse topclub.



Ook Xabi Alonso stopt, maar de buitenspeler vreest geen sportieve terugval voor Bayern. "We hebben nog heel veel kwaliteit in de selectie over zonder Lahm. Veel jonge talenten ook. Hopelijk vertrekken er niet meer spelers. Ik heb vertrouwen in deze groep."



Zelf wil Robben voorlopig blijven voetballen. Het doel is om 'nog minimaal één jaar op topniveau' te spelen. "Ik was zelf ook wel een beetje verbaasd dat ik in de verlenging tegen Real Madrid nog zo diep kon gaan. Dat is voor een 33-jarige helemaal niet zo slecht."