Lens reageert op onwaarschijnlijke 'stel': PSV of Ajax?

Jeremain Lens gaat een spannende tijd tegemoet. Zijn officiële werkgever Sunderland is gedegradeerd uit de Premier League en het is nog onduidelijk of Fenerbahçe zijn uitleenperiode voortzet, waardoor sommigen hopen op zijn comeback in de Eredivisie.



Lens acht dit scenario echter onwaarschijnlijk. "Daar is het te laat voor. Als ik nu zou teruggaan zou het zijn om af te bouwen en dat wil ik niet", zo laat de buitenspeler weten aan ELF Voetbal. "Steeds een stapje lager, totdat je clubloos bent en ermee stopt. Wat bijvoorbeeld Rafael van der Vaart doet moet hij weten, maar zo zit ik niet in elkaar."



Lens werd in de jeugdopleiding weggestuurd door Ajax. "Als ik tegen die club speel, probeer ik wel altijd iets extra's te doen. Maar ik voel geen haat jegens die club." Toch moet hij toegeven 'meer bij PSV' te voelen. "Stel ik zou een terugkeer toch overwegen en zowel Ajax als PSV zich meldt, dan heeft PSV een streepje voor."