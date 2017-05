AZ-fans morren: "Iedereen oogt een beetje John-moe"

De AZ-leiding besloot eerder dit seizoen over te gaan tot contractverlenging van John van den Brom. Gezien de plek in de subtop, het bereiken van de bekerfinale en het Europees overwinteren geen gek besluit, maar langzaamaan komt er steeds meer kritiek op zijn schouders te liggen.



"Is er nog voldoende draagvlak om komend seizoen opnieuw met hem te beginnen? Zijn er signalen waarneembaar dat er volgend seizoen wel rust en duidelijkheid komt binnen de spelersgroep? Ik ben bang van niet", zo schrijft AZFanpage daags na de verloren bekerfinale tegen Vitesse (0-2). "Iedereen oogt een beetje John-moe."



Ook de fansite weet dat een trainerswissel geen garanties geeft. "Maar het lijkt een poging waard. En toch zou het John recht doen, door de voordeur te kunnen vertrekken. Dat zal hem enkel lukken als AZ vijfde wordt en de play-offs wint." Dat laatste lijkt na de klap in De Kuip al lastig genoeg...