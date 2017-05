Ajax maakt kans tegen Lyon: "Verhouding is 60-40"

Olympique Lyon zal ook in de heenwedstrijd tegen Ajax voor een aanvallende speelstijl kiezen. Volgens journalist Julien Frement is de Franse club daar ook toe gedwongen door de zwakke achterhoede.



"Lyon heeft geen andere keus, want ze zijn verdedigend zwak", zo legt Frement uit aan Ajax Life. "Bruno Génésio stemt zijn tactiek altijd af op de tegenstander. Daarom zal hij tegen Ajax ook willen domineren in balbezit."



Het is nog onduidelijk of Corentin Tolisso op het middenveld komt te spelen door een blessure. Alexandre Lacazette ontbreekt sowieso. "Dat is een doelpuntenmachine. Lacazette is een snelle en complete speler. Het is niet voor niets dat hij deze zomer waarschijnlijk naar een grotere club vertrekt. Nabil Fekir, de andere spits, is gevaarlijk, maar minder efficiënt."



Frement wijst Lyon als favoriet aan, maar weet dat Ajax beduidend meer kans maakt dan AZ eerder dit seizoen. "Ik denk dat de verhouding 60-40 is", zo weet hij.