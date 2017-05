Juve-ster geeft signaal af: "Veel clubs serieus geïnteresseerd"

Paulo Dybala verlengde zijn verbintenis bij Juventus in april tot medio 2022. Een jaarsalaris van zeven miljoen euro overtuigde de Argentijnse smaakmaker, die kon rekenen op de belangstelling van andere Europese topclubs.



"Het is duidelijk dat veel clubs serieus geïnteresseerd in hem waren", beaamt zaakwaarnemer Pierpaolo Triulzi tegenover de Corriere dello Sport. "Als u schrijft dat het grootste deel van Europa geïnformeerd heeft naar Paulo, dan zou u de waarheid schrijven."



Dybala heeft echter gekozen voor een contractverlenging. "Hij en zijn familie zijn blij in Turijn, en dit bewijst het." De makelaar wil niets weten van gelijkenissen met Lionel Messi. "Messi is een zeer moeilijk te bereiken speler, zoals Diego Maradona dat ook was. Dit zijn suggesties van de media."