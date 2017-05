Lyon mist Lacazette in ArenA, teamgenoot 'fifty-fifty'

Ajax opent de halve finales van de Europa League woensdagavond met een thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon. Voor Alexandre Lacazette ligt in de ArenA in ieder geval geen rol weggelegd.



In aanloop naar dit onderonsje werd al gesproken over de absentie van de 25-jarige goaltjesdief, die AZ eerder dit seizoen behoorlijk pijnigde en op lijstjes van Europese topclubs staat. Tegen Besiktas (winst na strafschoppen) viel hij echter uit met een spierblessure en het bezoek aan Nederland komt voor hem, nog te vroeg.



In de Franse sportkrant L'Equipe laat voorzitter Jean-Michel Aulas zich ook uit over de enkelblessure van middenvelder Corentin Tolisso, die tegen Angers uitviel. "Hij incasseerde een grote klap, maar het lijkt minder serieus dan waar we bang voor waren. De kans is ongeveer fifty-fifty dat hij in de selectie zit."