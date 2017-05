Blije PSV'er: "Het voelt alsof ik herboren ben"

Jürgen Locadia is na een slepende blessure weer volledig inzetbaar bij PSV. De aanvaller veroverde snel alweer een basisplaats in de hoofdmacht en kroonde zich zelfs tot matchwinnaar in de topper tegen Ajax (1-0).



"Ik heb een goed schot, maar het gaat er om hoe je dat gebruikt", aldus Locadia in De PSV Supporter. "Een poging hoeft niet altijd heel hard te zijn, er moet een idee achter een schot zitten. Een lage schuiver in de hoek is ook gewoon een doelpunt. Ik doe veel op gevoel, dat gaat bijna automatisch."



De PSV'er is in ieder geval blij met zijn terugkeer op het veld. "Het voelt alsof ik herboren ben. Elke voetballer wil trainen en wedstrijden spelen. Wanneer je zo'n blessure meemaakt, dan zie je daarna pas echt de waarde van voetbal in. Dat had ik voorheen ook al, maar nu op een andere manier."