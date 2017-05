De Roon haalt uit: "Ben in de maling genomen"

Marten de Roon is niet te speken over Manchester City-smaakmaker Leroy Sané. Volgens de middenvelder van Middlesbrough heeft de Duitser op een onsportieve wijze een penalty versierd in het onderlinge competitieduel (2-2).



Na 69 minuten zag de oud-speler van Sparta Rotterdam en sc Heerenveen scheidsrechter Kevin Friend plotseling naar de stip wijzen. "Ik vond dit een ongelooflijk besluit van de scheidsrechter", zo vertrouwde hij de Gazzette toe. Ik was er direct bij betrokken, ik vond dit absoluut geen penalty."



De Roon zegt zelf geen komedie te spelen. "Natuurlijk stak ik mijn been een beetje uit, omdat ik een eventuele voorzet wilde blokkeren. Maar als je ziet waar de bal is… Hij verloor de bal, dus valt hij tegen mij aan. Ik kon geen kant op, omdat ik daar stond. Als ik hem nou tackle of zo, dan zou ik zeggen dat het een penalty was."



Het besluit van Friend noemt hij dan ook onbegrijpelijk. "Ik ben in de maling genomen. Natuurlijk voelt dit oneerlijk. Ik kon er niets aan doen. De scheidsrechter had er duidelijk zicht op. Ik heb hem verteld dat hij zou zien dat het geen penalty was als hij het terug zou kijken."