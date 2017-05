Goed nieuws in Arnhem: "Natuurlijk blijf ik"

Vitesse-aanvoerder Guram Kashia is ook na zeven jaar nog niet uitgekeken op Vitesse. Na de gewonnen bekerfinale tegen AZ (0-2) ziet de Georgiër nog voldoende aanleiding om de samenwerking voort te zetten.



"Kop op man, natuurlijk blijf ik", oordeelde de verdediger in gesprek met Omroep Gelderland. "Zes wedstrijden in Europa is een nieuwe motivatie voor mij. Dat zijn enorm spannende wedstrijden. Door dat wij dit grote doel hebben bereikt is er weer nieuwe motivatie voor mij."



De aanvoerder van Vitesse wil zichzelf nog geen legende noemen. "Ik kan dat niet beslissen, dat moeten andere mensen doen. Ik ben wel de captain die de eerste beker in 125 jaar omhoog houdt, dus ik neem die credits wel even."