Is het zover? 'Lukaku gespot met baas van nieuwe club'

Het zal ongetwijfeld nog een tijd duren voor er een definitief einde komt aan de transfersaga rond Romelu Lukaku. Drie opties lijken er op dit moment op tafel te liggen voor de Rode Duivel: blijven bij Everton, een transfer naar Manchester United of een terugkeer naar Chelsea.



En in Engeland achten ze dat laatste scenario opnieuw een stuk waarschijnlijker na de confrontatie tussen Chelsea en Everton van afgelopen weekend. Na de partij werd Lukaku in de catacomben van Goodison Park immers gespot met Michael Emenalo, de technisch directeur van Chelsea.



De twee waren diep in gesprek en namen afscheid met een innige omhelzing. In Engeland zien ze er alvast een teken in dat een transfer nadert, of was het toch maar gewoon een ontmoeting tussen twee oude vrienden?





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.