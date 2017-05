Diks laat na gewonnen bekerfinale zien wat voetbal mooi maakt

Vitesse slaagde er op zondagavond in om er met de KNVB-beker vandoor te gaan. Lange tijd leek het uit te draaien op een verlenging in De Kuip, totdat Ricky van Wolfswinkel de score opende. Niet veel later gooide hij het duel gelijk op slot door ook de 2-0 te maken. Het zorgde voor blijdschap bij Vitesse en teleurstelling bij AZ. In de video hieronder zie je hoe Kevin Diks met de teleurstelling van Derrick Luckassen omgaat.