TRANSFERUURTJE: Sanchez, Maher, Messi, Ronaldo, Lukaku

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:



Ajax versterkte zich afgelopen zomer met de Colombiaanse centrumverdediger Davinson Sanchez en daar heeft men in Amsterdam absoluut geen spijt van. De ijzersterke mandekker groeide in rap tempo uit tot één van de sterkhouders van het elftal van Peter Bosz en wordt daardoor nu al met een transfer in verband gebracht. Het Algemeen Dagblad schrijft maandagochtend: "Ajax tikte afgelopen zomer zo'n vijf miljoen euro voor Sánchez af, waardoor hij nog tot 2021 vastligt in Amsterdam. Maar onder meer FC Barcelona is al meer dan geïnteresseerd in de verdediger, waardoor Ajax zomaar weer een enorme financiële klapper kan maken."







De kans is groot dat PSV komende zomer definitief afscheid neemt van Adam Maher. Het Turkse Osmanlispor heeft aangegeven graag door te willen gaan met de middenvelder. Dat schrijft De Telegraaf maandagochtend. Maher wordt dit seizoen gehuurd van PSV en kan van zijn tijdelijke werkgever een aanbieding voor een langere verbintenis tegemoet zien. Hij houdt op dit moment de opties nog open en kijkt of er nog andere aanbiedingen op zijn pad komen.



Buitenland:



Zoals bekend heeft Lionel Messi zijn contract bij Barça nog altijd niet verlengd. De Argentijn en de club komen er na maandenlange onderhandelingen nog altijd niet uit. Zijn huidige contract loopt medio 2018 af en dus zal hij komende zomer niet zomaar gratis de deur uitlopen, maar wellicht wordt er wel flink geld voor Messi betaald. Het medium Don Balon schrijft immers dat Pep Guardiola zijn samenwerking met Messi graag nieuw leven wil inblazen. De trainer had de aanvaller bij Barça tot zijn beschikking, maar is tegenwoordig actief in de Premier League als manager van Manchester City. Daar zou hij Messi dan ook heen willen lokken.







Het einde van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid komt langzaam maar zeker in zicht. De Portugese superster begint met zijn 32 jaar behoorlijk op leeftijd te raken en dat is terug te zien in zijn spel. Ronaldo speelt steeds meer als echte goaltjesdief en minder als dribbelaar. Toch denkt Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez hem nog voor een monsterbedrag te kunnen verkopen. Volgens Diario Gol is Pérez ervan overtuigd dat hij nog meer dan 100 miljoen euro kan vragen voor Ronaldo.



Romelu Lukaku wil komende zomer absoluut de stap zetten naar een grote club. Everton zou hem dolgraag houden en was zelfs bereid om hem een riante loonsverhoging aan te bieden. Daarnaast zou de steenrijke eigenaar Farhad Moshiri een serieus budget willen vrijmaken om een ploeg rond hem te bouwen. Maar de keuze van Lukaku staat vast: komende zomer vertrekt hij op Goodison Park.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.