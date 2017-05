Onduidelijkheid over naamsverandering ArenA: 'Verder afwachten'

Johan Cruijff zou vorige week dinsdag zeventig jaar oud zijn geworden. Op zijn geboortedag werd door de Cruyff Foundation de 14K Run vanaf het Olympisch Stadion in Amsterdam naar De Arena, langs het ouderlijk huis van Johan Cruijff, georganiseerd. Vlak voor de start werd naar buiten gebracht dat De Arena op termijn wordt omgedoopt tot De Johan Cruijff Arena.



"Een mooi facet van de 14K Run vond ik overigens de reacties van de mensen vlak voor de start. Net nadat bekend was geworden dat er een intentieverklaring was getekend om De Arena naar mijn vader te noemen. Nieuws dat de deelnemers duidelijk overviel en daarom waren de beelden van spontane verbazing en ontroering mooi om te zien. Het zegt wel iets over hoe veel Nederlanders tegen het hele verhaal aankijken", schrijft Jordi Cruijff in De Telegraaf.



Het is onduidelijk wanneer de naamsverandering precies wordt doorgevoerd. Cruijff: "Over het vervolg kan ik weinig zeggen. Onze familie is namelijk niet bij de besprekingen betrokken geweest. We zijn geïnformeerd over de intentieverklaring en verder is het ook voor ons afwachten hoe het verder wordt ingevuld."