'Ronaldo vraagt clubleiding zéér ingrijpende beslissing te nemen'

Real Madrid maakt dit seizoen een serieuze kans op de Spaanse landstitel én de Champions League. Toch is men in Madrid nooit tevreden. Ook dit seizoen wordt er flink gemopperd, want het spel van De Koninklijke is lang niet altijd geweldig. Cristiano Ronaldo is niet meer de oude, maar ook Gareth Bale valt tegen.



Het Spaanse medium Don Balon schrijft nu zelfs dat Ronaldo wel een beetje klaar is met Bale. De Portugese vedette zou de clubleiding gevraagd hebben om zijn collega uit Wales vriendelijke te bedanken en voortaan James Rodriguez weer op te stellen. Bale kwakkelt al sinds december met een enkelblessure, terwijl Rodriguez tijdens zijn spaarzame speelminuten telkens weer indruk maakt.



De Colombiaan kwam tot zes goals en evenveel assists in elf basisplaatsen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.