'Bende van Asensio' bedreigt BBC: 'Einde is in zicht'

Real Madrid staat ook dit seizoen weer in de halve finale van de Champions League. Bovendien strijdt De Koninklijke met FC Barcelona om de Spaanse landstitel. Toch heerst er een opmerkelijke sfeer rond de ploeg van Zinedine Zidane.



'La Pandilla de Asensio' ('De Bende van Asensio') kopte Marca op zondag 16 april, nadat het zogenaamde B-team van Real Madrid met vloeiend aanvalsspel met 2-3 won bij Sporting Gijón. Marco Asensio Willemsen (Spaanse vader, Nederlandse moeder) wordt in Spanje gezien als de belichaming van de gretige wisselspelers van Real Madrid.



"Ik denk dat het B-team op dit moment beter en populairder is dan het A-team", zegt José María Rodríguez, hoofdredacteur van Marca, tegen het Algemeen Dagblad. "De resultaten van de laatste maanden spreken voor zich. Door de prestaties van het B-team is Real nog in de titelrace. Het A-team heeft al veel punten verspeeld."



"De jongens van het huis hebben bij Real Madrid altijd een streepje voor bij de fans. Dat was vroeger zo en dat zal altijd zo blijven. Ze moeten alleen altijd concurreren met de grote sterren, zoals met 'BBC' (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, red.) de laatste jaren. Toch voel je aan alles dat hun einde als trio in zicht is."