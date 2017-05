AZ aangedaan: 'Wil nog niet aan play-offs denken'

AZ verloor de bekerfinale zondagavond met 2-0 van Vitesse. Daardoor grepen de Alkmaarders naast een hoofdprijs. Bovendien kon de ploeg van John van den Brom zich met de bekerwinst plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, maar nu moeten de Alkmaarders straks in de play-offs aan de bak voor een ticket voor de voorrondes van datzelfde Europese toernooi.



"Dat is de harde realiteit, maar ik wil nu nog even niet aan die extra wedstrijden denken", vertelt aanvoerder Ron Vlaar in gesprek met De Telegraaf.



"Dit is zo teleurstellend, echt klote gewoon. Je wilt die beker pakken. Voor jezelf, voor de club, voor de supporters. We hadden de wedstrijd in de eerste helft naar onszelf moeten toetrekken, maar in plaats daarvan gaven we Vitesse hoop. Uiteindelijk doen zij wel wat ons niet lukte: scoren. En nu staan we hier, met lege handen. Ontzettend zuur."