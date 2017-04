Feyenoorders blikken terug: 'Die laatste dagen voor een titel...'

Feyenoord kan zondag bij Excelsior kampioen worden. Feyenoorders uit de kampioensjaren 1984, 1993 en 1999 hebben ook mooie herinneringen aan de week vóór de kampioenswedstrijd.



Jean-Paul van Gastel is al bijna twee seizoenen de rechterhand van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar toch vooral nog altijd de laatste aanvoerder van Feyenoord die de schaal mocht laten zien. "Ik had in de weken voorafgaand aan de titel de gewoonte aangenomen om kriskras door de stad te rijden", zegt Van Gastel in het Algemeen Dagblad. "Om sfeer te proeven. Zag je al die Feyenoord-tekeningen voor de ramen van scholen, overal die rood-witte vlaggen, al die vaantjes in de auto's. Ik zat soms met kippenvel achter het stuur."



Stanley Brard snapt dat heel goed. Hij was er bij in 1984. "Die laatste dagen voor een landstitel, die gekte, heel bijzonder", zegt Brard. "Ik woonde en werkte als gymleraar in Den Haag, dus werd ik er iets minder mee geconfronteerd dan mijn medespelers. Maar je ontkomt er niet aan. Als spelersgroep dachten wij maar één ding: doordenderen."