'Enorme stunt in de maak: Messi op weg naar Premier League'

Als je aan FC Barcelona denkt, denk je aan Lionel Messi. De Argentijnse superster speelt al vele jaren voor Catalaanse grootmacht en mag volgens velen nooit meer vertrekken, maar wellicht is er nu toch een enorme stunt in de maak.



Zoals bekend heeft Messi zijn contract bij Barça nog altijd niet verlengd. De Argentijn en de club komen er na maandenlange onderhandelingen nog altijd niet uit. Zijn huidige contract loopt medio 2018 af en dus zal hij komende zomer niet zomaar gratis de deur uitlopen, maar wellicht wordt er wel flink geld voor Messi betaald.



Het medium Don Balon schrijft immers dat Pep Guardiola zijn samenwerking met Messi graag nieuw leven wil inblazen. De trainer had de aanvaller bij Barça tot zijn beschikking, maar is tegenwoordig actief in de Premier League als manager van Manchester City. Daar zou hij Messi dan ook heen willen lokken...

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.