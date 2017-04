'PSV lijkt middenvelder definitief te gaan verliezen'

De kans is groot dat PSV komende zomer definitief afscheid neemt van Adam Maher. Het Turkse Osmanlispor heeft aangegeven graag door te willen gaan met de middenvelder. Dat schrijft De Telegraaf maandagochtend.



Maher wordt dit seizoen gehuurd van PSV en kan van zijn tijdelijke werkgever een aanbieding voor een langere verbintenis tegemoet zien. Hij houdt op dit moment de opties nog open en kijkt of er nog andere aanbiedingen op zijn pad komen. Zijn contract bij PSV loopt na dit seizoen nog één jaar door, zodat de Eindhovense topclub zal opteren voor een definitief vertrek.



Maher heeft dit seizoen 35 optredens achter zijn naam bij Osmanlispor, waarin hij tweemaal scoorde en drie assists verzorgde. "Turkije bevalt me prima en ik heb het naar mijn zin", zei Maher zondag nog tegenover AZ Fanpage.