"Hij is in één klap de grootste Vitessenaar uit de clubhistorie"

Vitesse won zondagavond ten koste van AZ de KNVB Beker en daarvoor mogen de Arnhemmers Ricky van Wolfswinkel bedanken. De spits scoorde tweemaal en bepaalde de uitslag daarmee op 2-0.



Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf lyrisch over Van Wolfswinkel. "Ricky van Wolfswinkel geldt na zijn twee treffers in de bekerfinale tegen AZ als een held voor de eeuwigheid in de historie van Vitesse. Uitgerekend tijdens het 125-jarig jubileum zorgde hij met zijn doelpunt voor de eerste Arnhemse hoofdprijs ooit."



Driessen vervolgt: "Kuyt kwam twee jaar geleden terug naar Feyenoord om kampioen te worden. Met zijn dadendrang en winnaarsmentaliteit moest hij de Rotterdamse club over de drempel helpen, die al 18 jaar te hoog is voor de club. Van Wolfswinkel kwam niet terug om geschiedenis te schrijven, maar slaagde daar wel in en is in één klap de grootste Vitessenaar uit de clubhistorie."