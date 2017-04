'Ajax kan zomaar weer een financiële klapper maken'

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met de Colombiaanse centrumverdediger Davinson Sanchez en daar heeft men in Amsterdam absoluut geen spijt van. De ijzersterke mandekker groeide in rap tempo uit tot één van de sterkhouders van het elftal van Peter Bosz en wordt daardoor nu al met een transfer in verband gebracht.



Het Algemeen Dagblad schrijft maandagochtend: "Ajax tikte afgelopen zomer zo'n vijf miljoen euro voor Sánchez af, waardoor hij nog tot 2021 vastligt in Amsterdam. Maar onder meer FC Barcelona is al meer dan geïnteresseerd in de verdediger, waardoor Ajax zomaar weer een enorme financiële klapper kan maken."



"Als ik hem was, zou ik nog een jaar bij Ajax blijven", zegt Daniël Cruz, de eerste Colombiaan die begin deze eeuw voor Ajax speelde. "Bij Ajax weet Sánchez zeker dat hij elke week speelt. Dat is op zijn leeftijd zo veel waard."