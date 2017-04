KNVB gefileerd: 'Hoe kun je dat doen?'

De KNVB heeft zichzelf de afgelopen maanden niet bepaald populair gemaakt. Althans, niet bij Willem van Hanegem. De Kromme snapt niets van het beleid van de Nederlandse voetbalbond.



"Dat de KNVB uiteindelijk weer bij Dick Advocaat terecht is gekomen, en dus niet bij Henk ten Cate, vind ik een grote blunder. Hoe kun je iemand terughalen die Oranje kort geleden nog in de steek heeft gelaten?", schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.



"Advocaat wordt nu de nieuwe bondscoach. Waarom eigenlijk? Hij staat nu in de Turkse competitie derde met Fenerbahçe, terwijl dat toch aardige spelers heeft. En alleen zijn ervaring lijkt me ook niet een goede reden om hem te nemen. Wie het als jonge coach niet ziet, zal het als oudere trainer echt niet opeens wel zien, hoor. Al wordt-ie 120."