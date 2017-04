Schrikbeeld voor AZ: "Het wordt ook een klus"

AZ had zich zondagavond rechtstreeks kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, maar in de bekerfinale ging het mis door toedoen van Vitesse. Er blijft daarom nog één strohalm over: de play-offs.



Voor veel AZ'ers is dit scenario een schrikbeeld. "We willen ook graag met AZ Europees voetbal halen", reageert trainer John van den Brom tegenover RTV Noord-Holland. "Ik vind dat we dat aan onze stand verplicht zijn. Nu is deze avond dus mislukt en hebben we nog één kans: de play-offs."



Op dit moment moet ook Van den Brom nog niet aan de play-offs denken. "De teleurstelling is groot en de emoties die daarbij komen zijn ook enorm. Het wordt ook een klus om daar op een hele goede en snelle manier uit te komen. Je bent leeg en dat heeft wel even een paar dagen nodig."